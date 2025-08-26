En las últimas horas, se confirmó que el festival de música más convocante de Argentina llegará el próximo año al país vecino. Conocé acá cuándo se realizará y cuándo comienza la venta de entradas.

El Cosquín Rock llega a Brasil en 2026: el anuncio oficial

Este lunes, se anunció en las redes sociales que el Cosquín Rock realizará un festival en Brasil en 2026. La fecha elegida es el próximo martes 13 de enero, en la ciudad de Florianópolis.

Se celebrara en el Stage Music Park de Jurerê Internacional, donde ya tocaron grandes músicos y bandas como Amy Winehouse, Guns N’ Roses o Creamfields. El estadio tiene una capacidad para 13 mil personas.

Desde hace algunos años, el festival, que es originario de Cosquín, provincia de Córdoba, se ha expandido y llegado a diferentes países de América: Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, México, Bolivia o Paraguay. Además, logró llegar a Europa, con ediciones en España.

El Cosquín Rock llega a Brasil en 2026: ¿Cuándo salen a la venta las entradas y cuál es la grilla de artistas?

Este lunes se oficializó el primer festival de Cosquín Rock en Brasil. Será el próximo 13 de enero en Florianópolis. Los fans y seguidores desean saber cuándo estarán disponibles los tickets para asistir al evento de música.

La venta de entradas comenzará muy pronto: el lunes 1° de septiembre, a través de la página oficial ingresse.com.

Por su parte, la grilla de artistas se conocerá próximamente. Se espera una gran presencia de argentinos en la ciudad brasileña, que en los últimos años es uno de los lugares más elegidos por los turistas sudamericanos.