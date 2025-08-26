Hace algunas semanas se confirmaba una de las parejas que más controversia despertó en Hollywood: el romance de Liam Neeson y Pamela Anderson. Los rumores surgieron a partir de que ambos actores compartieran set en una reciente película, sin embargo, algunas fuentes afirman que se trata de una forma de promocionar el film. Los detalles.

Liam Neeson y Pamela Anderson: ¿El romance que nunca fue?

Hace algunas semanas se habla del reciente romance de Liam Neeson y Pamela Anderson, dos figuras de Hollywood. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que en realidad se trata una forma de promocionar la nueva película que ambos actores protagonizan.

Así lo aseguró el sitio del periodista especializado en noticias del espectáculo, Rob Shuter: «No se dejen engañar por los besos, las miradas tímidas ni los coqueteos en la alfombra roja: Pamela Anderson y Liam Neeson nunca fueron pareja. Fuentes aseguran a #ShuterScoop que su romance, que acaparaba titulares, fue pura propaganda de Hollywood, urdida para vender entradas para la nueva versión de ‘La Pistola Desnuda’ «.

EL periodista aseguró que la química de ambos actores frente a la cámara era real, pero fuera de ella se trataba sólo de negocios: “Pamela Anderson es una profesional, Liam Neeson es un profesional; sabían que si se basaban en los rumores, llamarían la atención”.

Tal parece que la estrategia de promoción funcionó a la perfección debido a las «grandes actuaciones» de Neeson y Anderson, que incluyeron a Liam declarando estar «locamente enamorado» en Today hasta Pamela riéndose a su lado en cada rueda de prensa, los titulares anunciaron la alerta de nueva pareja.

Pero una vez que se estrenó la película, el cuento de hadas pareció haber llegado a su fin: se acabaron las entrevistas conjuntas y no se los vio más juntos. Esto despertó los rumores de una separación que, según fuentes cercanas, nunca fue: “Nunca hubo una relación (…) La gente quiere creer en el romance, y Hollywood sabe que las historias de amor mueven entradas”.

Mientras «The Naked Gun» se desarrollaba en la pantalla «fuera de ella no había ninguna pareja que separar, porque Pamela Anderson y Liam Neeson nunca estuvieron juntos en primer lugar» aseguró el sitio.