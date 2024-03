Tini Stoessel reapareció en redes: «El mundo seguía girando, pero no para mi»

Tini Stoessel había sorprendido a sus fanáticos al borrar todas sus publicaciones en la red social Instagram. En las últimas horas los seguidores solo veían una historia que generó mucha preocupación.

La imagen de mechones de pelo desparramados por el suelo presumían algo más que un posible cambio de look en la artista.

La primera reacción de los fanáticos fue advertir un posible hackeo de su cuenta pero todo parece indicar que se trataría de una promoción de su próximo álbum.

Así, en las últimas horas, Tini publicó una imagen que no aclaró mucho el panorama pero la muestra de manera reflexiva sujetando parte de su pelo.

«El mundo seguía girando, pero no era para mi», escribió la artista junto a la foto. La publicación se llenó de likes y buenos deseos de parte de sus fanáticos que se mostraron asustados por la situación.

Tini Stoessel: «No me cargué ninguna familia»

Tini Stoessel estuvo semanas atrás junto a Emilia Mernes en Rumis, el stream de La Casa, y sorprendió al lanzar una fuertísima declaración sobre su romance con Rodrigo de Paul.

“Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar y yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró la artista.