El descargo del ex manager de L-Gante tras las acusaciones: “Pensar tanto no es bueno»

Elián Valenzuela decidió dar por terminado su vínculo con Maxi El Brother, su representante, por varias dudas sobre el manejo de su dinero.

«Quiero tomar el control de mis cosas y anular de mayor manera posible el contrato que tengo con ellos sin que se me dificulte seguir trabajando. Me han pasado muchas cosas y más que nada quisiera encargarme yo tanto de lo artístico como de lo personal. Por ahora solo anulé la gestión y voy a tratar de cumplir con lo que había pendiente”, le dijo el artista a Yanina Latorre.

El ex manager de L-Gante respondió mediante un comunicado en sus redes sociales. “Elián, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, sé que la vas a romper y que esto recién empieza. Tenés todo el potencial y capacidad para seguir cumpliendo metas y sueños», comenzó Maxi.

«Qué bueno poder acompañarte estos años y recorrer mucho camino juntos. Gracias por confiarme tu talento con el cual se marcó una generación y se hizo historia», agregó el ex representante, que trabajó con el músico desde 2019, cuando era muy joven y humilde.

“Hoy nos toca tomar rumbos diferentes, pero siempre con el mismo propósito: ¡demostrar que se puede! La música nos va a seguir juntando, ¡ese siempre fue nuestro punto de encuentro!”, aseguró.

“Hemos pasado muchos conflictos de todo tipo en los cuales estuvimos hombro a hombro y salimos vencedores, esta vez nos quieren enfrentados. ¡Lo único bueno es que los ojos no mienten! ¡Y no les vamos a dar de comer! Pero ahora no quiero hacerte pensar, porque pensar tanto no es bueno”, concluyó Maxi el Brother.