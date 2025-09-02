Hace unos días se incendió la casa del cantante. Luego de este inesperado suceso, L-Gante charló con la prensa y expresó sus dudas sobre la causa del incendio. Mirá acá todo lo que dijo.

L-Gante habló y sembró dudas sobre la causa del incendio de su casa: «Todo puede ser»

L-Gante rompió el silencio tras el incendio de la casa que alquila en el barrio privado de Canning. En diálogo con Infama, el cantante de cumbia contó cómo fue la inesperada situación: «En mi casa algo se quemó. Como nadie estaba, no sé cuánto habrá durado la escena. Cuando llegué estaba todo lleno de ceniza«.

El cantante no se lamentó por la situación y expresó que ya está trabajando para reparar los daños: «Hay que ponerle onda y empezar de cero«. Además, resaltó que utilizará el estado de la vivienda para grabar un videoclip: «Quedó una escena toda llena de cenizas, en blanco y negro, algo que va a servir para una canción que tengo ahí«, adelantó.

Luego, le consultaron qué pensaba sobre si el incendio se generó por una «macumba», a lo que respondió: «Todo puede ser, obvio. Es medio inexplicable lo que pasó, aunque me lo hayan explicado mil veces de manera diferente, yo todavía no entendí qué pasó«.

Vale destacar que, hace unos meses, L-Gante expresó que veía «espíritus», poco después de su viaje a Punta del Este con Wanda Nara.

L-Gante fue denunciado y embargado por conducir sin licencia

En las últimas horas, L-Gante está nuevamente en el ojo de la tormenta. En este caso, por una denuncia del abogado Leonardo Sigal, quien lo acusó de manejar sin licencia de conducir. Vale destacar que este hombre fue clave en la detención del cantante.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el letrado contó la situación: «Él conduce a pesar de que le suspendieron la licencia y juega con los límites. Está al borde de violar nuevamente la ley y el riesgo es que un día provoque un accidente y termine detenido otra vez».

Además, expresó L-Gante deberá afrontar la ejecución de honorarios fijada por la Justicia. Y agregó: «Atrás de eso va a venir el daño y perjuicio de mi cliente, Torres, que fue privado de la libertad por L-Gante».

Sigal adelanto qué bienes le embargaron al artista: «Ya le embargaron una limusina y un Mercedes Benz«. Para cerrar, advirtió que pedirán la inhibición de bienes «y cobraremos eso», resaltó.