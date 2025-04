Luli Salazar volvió a apuntar contra Redrado: “Para este hombre los chicos son descartables”

La modelo Luciana Salazar y el economista Martín Redrado continúan en el ojo de la tensión mediática ya que Luciana le reclama al expresidente del Banco Central, la manutención y el reconocimiento de su hija. Mientras el economista niega la paternidad de la menor que fue concebida por un procedimiento de vientre subrogado, la modelo insiste en la existencia de un documento que lo comprometería.

Luli Salazar insiste con su reclamo

En este sentido, “Luli” continúa firme a sus postura y sostiene: “Él dejó de verla desde los tres años y ya estábamos separados. Después hubo un intento de volver en el 2021 cuando tuvimos un viaje a Miami y no funcionó”.

“En todo ese ínterin, hasta los tres años de ella, él la vio. El tenía un vínculo, era un padre, un padre oculto porque era todo entre cuatro paredes. Cuando salía una foto nuestra, que nos escracharon, la dejó de ver por tres meses porque tuvo un problema terrible en la familia”, continuó la modelo.

Además, Salazar señaló la insistencia del economista: “Después volvía y me decía ‘bueno, dame un tiempo más hasta que se me resuelva todo’. Lo que pasa, es que una niña no es un envase descartable, vos no podés venir y verla cuando se te canta, tiene sentimientos. Para este hombre, los chicos son descartables”.

“Fue el tema de un tipo cobarde que nunca tuvo los que tiene que tener para decirle a su entorno ‘Esta fue mi decisión, yo me comprometí con esto y lo tengo que cumplir, les guste o no’”, concluyó la modelo.