El día que Eugenia Ruiz de Gran Hermano destrozó a Roberto García Moritán: «Cara de carpincho flaco»

Eugenia Ruiz se quedó con el cuarto puesto en Gran Hermano y sueña con poder tener un rol como panelista en la televisión. Sus videos en redes sociales se viralizaron, especialmente uno en el que opina sobre Roberto García Moritán, que fue grabado en septiembre de 2024, en plena separación de Pampita.

Eugenia de Gran Hermano y el video en el que destroza a Roberto García Moritán

“Estoy indignada, re caliente. No entiendo cómo este tipo con cara de carpincho flaco tiene el tupé de tener tres amantes en cinco años. Es una barbaridad y parece que hay más”, dijo la Eugenia Ruiz, de Gran Hermano, al «defender» a Pampita y criticar duramente a Roberto García Moritán. El video se viralizó en las últimas horas.

“¿Sabés qué me indigna? Que esas minas van y buscan tipos que no son los más hegemónicos que hay en el mercado, pero como es ‘el marido de’, ‘ay yo también quiero. Me gusta'», opinó Eugenia. “Son una manga de envidiosas, inseguras y zorras, con todo respeto, no me quiero imaginar”, agregó Ruiz, intentando “defender” a Pampita.

Es probable que Eugenia Ruiz trabaje como analista de Gran Hermano en la edición dorada porque la producción vio con buenos ojos su desenfado a la hora de opinar sobre cualquier tema.

A Tato, campeón de Gran Hermano, le ofrecieron el trabajo de sus sueños

Santiago “Tato” Algorta se consagró campeón de Gran Hermano (Telefe) tras vencer en el mano a mano final a Ulises Apóstolo. Pese a que pasaron pocas horas desde que apagó las luces de la casa, el ganador consiguió el trabajo de sus sueños y dejó a todos en shock. Según fuertes rumores, Tato formará parte del stream del canal de las pelotas, llamado Fuera de Joda, y compartirá espacio con Chiara, Selva, Ulises y hasta Furia.