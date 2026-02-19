¿El Indio Solari internado tras sufrir un ACV?: preocupación por los rumores sobre su salud

El universo de «los redondos» y la música argentina se mantiene en vilo. Este jueves por la mañana, se informó que Carlos Alberto «El Indio» Solari (77) habría sido ingresado de urgencia en un sanatorio porteño tras supuestamente sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV). Sin embargo, el entorno del músico desmintió la situación.

La noticia sobre la salud del Indio Solari, que rápidamente se volvió tendencia absoluta, fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien precisó que el cantante está «bien atendido y acompañado por sus seres queridos«. El estado de salud del máximo ícono de las misas ricoteras genera una ola de mensajes de apoyo bajo el hashtag #FuerzaIndio, mientras se espera un parte médico oficial de la institución de salud.

Desmienten que el Indio Solari haya tenido un ACV: el comunicado oficial

El entorno del Indio Solari emitió un comunicado este jueves sobre la salud del Indio Solari, y desmintió en redes sociales el grave cuadro del líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

«Queremos desmentir la noticia que se ha hecho rodar irresponsablemente. Se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y su salud es estable«, señalaron.

El comunicado oficial del entorno del Indio Solari.-

El estado de salud actual del Indio Solari y el impacto de la noticia

A pesar de la gravedad que reviste un cuadro de ACV, la información preliminar indicaba que el artista llegó al centro asistencial con rapidez, un factor determinante para el pronóstico de este tipo de afecciones. «Se encuentra bien atendido y acompañado«, detalló De Brito a través de su cuenta de X (ex Twitter), llevando un halo de tranquilidad a los millones de seguidores que el cantante cosecha en todo el mundo.

La salud del Indio Solari: el Mal de Parkinson y su lucha constante

La noticia del ACV impacta doblemente al considerar que el Indio Solari convive desde hace años con el Mal de Parkinson, una patología que él mismo reveló públicamente durante un show en Salta en 2016 con la recordada frase: «Mr. Parkinson me está pisando los talones«.

Debido a su enfermedad degenerativa, el cantante se había alejado de los escenarios en vivo, volcándose exclusivamente al trabajo de estudio y a las presentaciones mediante hologramas con su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Este nuevo bache en su salud obliga a poner el foco en los cuidados intensivos que requiere a sus 77 años y en cómo evolucionará su cuadro neurológico tras este episodio cerebrovascular.

#FuerzaIndio: el apoyo masivo en redes sociales

A los pocos minutos de conocerse la internación, el hashtag #FuerzaIndio escaló a la cima de las tendencias. Colegas del rock, figuras del espectáculo y, por supuesto, su fiel «militancia ricotera», inundaron las redes con frases de sus canciones y deseos de pronta recuperación.