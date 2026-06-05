El legado del Indio Solari: cómo construyó una de las historias más influyentes del rock argentino

Carlos «Indio» Solari, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció a los 77 años. La noticia generó una profunda conmoción entre músicos, colegas y seguidores, que durante décadas acompañaron una trayectoria marcada por récords de convocatoria, letras que trascendieron generaciones y una obra que dejó una huella imborrable en la cultura popular argentina.

Los Redondos: una banda que cambió la historia del rock nacional

La huella de Solari comenzó a consolidarse en la ciudad de La Plata durante la década de 1970, cuando formó junto a Skay Beilinson la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con el paso de los años, el grupo lanzó nueve álbumes de estudio que se convirtieron en referencia obligada del rock argentino. Su crecimiento fue sostenido hasta alcanzar una masividad pocas veces vista en la escena nacional.

Uno de los hitos más recordados ocurrió en el año 2000, cuando la banda reunió a 70.000 personas en el Estadio Monumental, una cifra que confirmó el fenómeno cultural que representaban los Redondos para miles de seguidores en todo el país.

Tras años de éxito y una fuerte identidad artística, la banda se separó definitivamente en 2001, aunque su influencia continúa vigente en nuevas generaciones de músicos y fanáticos.

La etapa solista y nuevos récords de convocatoria

Luego de la disolución de Los Redondos, Solari inició una nueva etapa artística acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Con esta formación publicó cinco discos de estudio y mantuvo intacta su capacidad para convocar multitudes. Según registros de sus presentaciones, algunos de sus recitales llegaron a reunir más de 150.000 espectadores en ciudades como San Martín, en Mendoza, y Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Durante esos años, el músico consolidó un repertorio propio que convivió con los clásicos de Los Redondos y fortaleció el vínculo con una audiencia que lo acompañó durante décadas.

El último recital y su diagnóstico de Parkinson

La última presentación presencial de Solari tuvo lugar en Olavarría, en marzo de 2017, en un recital que reunió a una multitud y que quedó marcado por graves problemas organizativos y episodios trágicos ocurridos durante el evento.

Tiempo después, el artista confirmó públicamente que padecía enfermedad de Parkinson, una condición que impactó en su actividad artística y en sus apariciones públicas.

Finalmente, en 2023 anunció de manera oficial su retiro de los escenarios en vivo, aunque aclaró que continuaría desarrollando proyectos vinculados a la música y la creación artística.

Una creatividad que continuó más allá de los escenarios

A pesar de las dificultades de salud, Solari mantuvo una intensa actividad creativa en los últimos años.

En 2020 participó de manera virtual en espectáculos mediante recursos tecnológicos y proyecciones holográficas. Más tarde, en 2022, presentó el proyecto experimental El Mister y los Marsupiales Extintos, a través de su canal de YouTube, donde compartió nuevas composiciones y materiales inéditos.

Además, colaboró con artistas de nuevas generaciones, entre ellos Wos, con quien participó en la canción «Quemarás», acercando su obra a públicos más jóvenes.

Un legado que sigue vigente

Más allá de los récords de convocatoria, el impacto de Carlos «Indio» Solari se explica por la influencia cultural de sus canciones, sus letras y su figura dentro de la historia del rock argentino.

Su trayectoria junto a Los Redondos y su posterior carrera solista lo convirtieron en uno de los artistas más influyentes del país. Décadas después de sus primeras presentaciones, su música continúa siendo objeto de análisis, homenajes y nuevas interpretaciones, consolidando un legado que sigue vigente en la cultura popular argentina.

Con información de NA