El drama de la locutora Marita Monteleone: “Mi hija quiere que vaya a un geriátrico y me confiscó los bienes”

La histórica locutora Marita Monteleone reveló el drama familiar que está viviendo desde su internación, en una charla con la periodista Mercedes Ninci. Monteleone, de 68 años, se encuentra en el Centro Gallego desde hace tres meses recuperándose de una osteotomía de rodilla y, aunque asegura estar de alta motriz, un conflicto con su hija le impide volver a su casa.

Marita Monteleone, entre lágrimas: “Mi hija me confiscó los bienes”

Según supo Noticias Argentinas, la locutora denunció a su hija, la periodista Malena de los Ríos: «Mi hija Malena habló con el juzgado para que me judicialicen (…) para que yo no me vaya y que vaya a un geriátrico, a lo que me niego completamente».

Monteleone afirmó que la causa, que tramita en el juzgado civil número 56, busca determinar su capacidad para tomar decisiones. «Ella pidió que me confiscara los bienes. Malena tiene 31 años y es mi única heredera. No tenía por qué haber hecho eso», lamentó.

La locutora aseguró que tanto un psicólogo como una psiquiatra la evaluaron y la vieron «muy bien», por lo que su único deseo es regresar a su departamento en Caballito. «Quiero volver a mi casa, porque soy propietaria y estoy pagando las expensas que la señorita Malena de los Ríos dijo que iba a pagar y nunca lo hizo», denunció.

«Lo único que le pido a Malena es que saque esa restricción», imploró Monteleone. Mercedes Ninci, por su parte, señaló que Malena de los Ríos «es excelente periodista» y que la situación es «muy complicada».