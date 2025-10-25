El periodista Esteban Mirol hizo su descargo tras su paso por el reality MasterChef Celebrity y sostuvo: “A los más grandes nos tratan distinto. No hay consideración”, al tiempo que apuntó contra Wanda Nara e indicó que se sintió “humillado”.

Esteban Mirol rompió el silencio y lanzó duras críticas a MasterChef Celebrity y su jurado

En diálogo con Ciudad Magazine, el comunicador apuntó: “Cuando me convocaron, me dijeron que no hacía falta ser un chef profesional. Yo acepté porque me gusta cocinar, lo hago desde la colimba, y pensé que el programa tenía ese espíritu popular”.

“A los jurados no les gusta lo que hago. Hay algo en la mirada que tienen que no coincide con la gente común, con la cocina de verdad”, continuó y sobre Nara refirió: “Dijo que estaban preocupados porque yo era un hombre grande. Eso es discriminación, así de simple”.

Antes este comentario, el conductor respondió: “Le propuse que trotáramos juntos por la reserva ecológica. Yo corro ocho kilómetros por semana, camino seis por día, tengo buen estado físico. No creo que ella aguante más de uno. Salvo por ese comentario, no tengo nada en contra de Wanda”.

“A los más grandes nos tratan distinto. Hablan de igualdad y diversidad, pero con los que tenemos unos años más, no hay ningún tipo de consideración. Es una forma de edadismo de la que nadie habla”

“Ahí adentro se matan. Es como en Gran Hermano: al principio todos se abrazan, pero después empieza el juego real. A Momi Giardina la destruyeron en su primera semana. La trataron tan mal que terminó con medicación. Después, cuando lo contó, mágicamente su plato fue el mejor. Es todo muy extraño”, insistió Mirol.

Como si fuera poco, destacó: “Me humillaron. Tres días antes del estreno, los jurados salieron en televisión a decir que yo debía aprender a aceptar consejos, como si ya me hubieran evaluado. Spoilearon el programa y dejaron claro que no les caía bien”.

“Me dijo que no hiciera tantos chistes porque yo era conductor de noticiero. Le tuve que aclarar que ya no hacía noticieros, y que cuando lo hacía, también le ponía humor. No entendí si quería callarme o simplemente no sabía quién era”, añadió.

“Fue una experiencia rara. Por momentos linda, pero con un trasfondo que no se muestra. Hay favoritismos, hay prejuicios y hay mucha hipocresía”, concluyó el periodista.