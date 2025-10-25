Verónica Lozano habló del caso Lourdes Fernández: “La tuvo secuestrada, drogada y sometida; la salvaron su madre y sus amigas”

La conductora Verónica Lozano no dejó pasar el caso de Lourdes Fernández para reflexionar sobre la violencia de género, recordó que la cantante estuvo “drogada y sometida” en el departamento de su ex novio, Leandro García Gómez, al tiempo que resaltó que la “salvaron su madre y amigas”.

Verónica Lozano rompió el silencio y habló del drama que vivió Lowrdez Fernández

Lourdes Fernández fue encontrada anoche tras un allanamiento en el departamento del asesor político, debió ser trasladada al Hospital Fernández por su estado de salud y allí permaneció hasta esta tarde, no obstante, Lozano hizo su descargo en la red social X -antes Twitter- esta mañana.

“El sorete -García Gómez- la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)”, comenzó la presentadora.

“La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. Lourdes estaba ahí, presa de su captor Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas”, concluyó en el posteo.