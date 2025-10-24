Qué encontraron en el departamento donde García Gómez retuvo a Lourdes

En el departamento de Palermo donde el empresario Leandro García Gómez mantuvo secuestrada a la cantante Lourdes Fernández, hallaron botellas de alcohol y pastillas sin el blíster.

Pericias en el caso Lourdes: encontraron botellas y pastillas en el domicilio del acusado

Durante las pericias al departamento de la pareja de la artista, ubicado en la calle Ravignani al 2100, la Policía de la Ciudad encontró “muchas botellas con bebidas (vodka, vino, whisky, fernet, etc.) y pastillas sin el blíster de contención de diferentes tamaños y colores”.

En este sentido, las autoridades informaron que todo el material “está en el laboratorio químico de Policía Científica para análisis”.

A su vez, según supo NA, la cantante fue dada de alta este viernes a la madrugada del Hospital Fernández y ahora se encuentra en la casa de una amiga, debido a que está enojada con su madre por la denuncia que radicó.

Micaela Cendra para Noticias Argentinas