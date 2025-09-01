La Voz Argentina: Lali Espósito eliminó a un participante con ayuda del puntaje secreto del jurado

Comenzaron los rounds en La Voz Argentina y este lunes 1° de septiembre de 2025 cantaron todos los participantes del team Lali Espósito. Al finalizar la presentación de cada cantante, los jurados debían puntuar la performance, una metodología nueva en el certamen que terminó de definir a los artistas que siguen en el certamen.

Lali Espósito eliminó un participante con ayuda del puntaje secreto del jurado

En este sentido, Lali eligió a Alan Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi. Luego, Nico Occhiato reveló quiénes son los participantes que obtuvieron mayor puntaje entre los votos de Soledad, Luck Ra y Miranda!. «El más votado por los coaches, quien sigue y se mete en la próxima instancia en el Team Lali es Jaime Muñoz«, anunció el conductor.

Nico luego confirmó que la segunda persona más votada fue Lola Kajt. «Quien sigue, por decisión de los coaches, es Giuliana Piccioni«, compartió Occhiato segundos después.

Por último, el conductor reveló quien zafaba y cuál era el primer eliminado de Los Rounds de La Voz Argentina 2025: «Uno de ellos dos sigue en el Team Lali, el otro lamentablemente hasta acá llegó… Quien sigue en el Team Lali es Rafael Morcillo y lamentablemente Nicolás Armayor se queda en esta instancia».

Rápidamente, Lali fue a abrazar a Nicolás y expresó: «Tremendo cantante, te felicito… Ha sido muy difícil esto eh, porque estuvieron todos increíbles». Entonces, la coach le propuso a todo su team que abracen a su compañero que no seguirá más en La Voz Argentina 2025.

Así quedó conformado el Team Lali tras el 1° Round en La Voz Argentina 2025

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Valentino Rossi.

Jaime Muñoz.

Lola Kajt.

Giuliana Piccioni.

Rafael Morcillo.

Nico Occhiato explicó cómo funciona el voto secreto de los coaches en Los Rounds

El conductor ejemplificó con el Team Lali, encargado de abrir Los Rounds en la noche del lunes 1° de septiembre.

“Canta el participante y votan todos los coaches menos Lali con un puntaje del 1 al 10 que el público no va a ver”, indicó Occhiato. “Todos votan excepto el coach del equipo que está cantando”, enfatizó.

“Cuando terminan de cantar los 8, el coach salva a 3 participantes y sin saber los puntajes. De los otros 5 vamos a saber cuáles son los puntajes más altos. El menos votado va a abandonar el certamen”, indicó el conductor sobre la metodología de Los Rounds de La Voz Argentina 2025.