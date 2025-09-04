Wanda Nara sigue en el ojo de la tormenta. Esta vez por ser acusada de tener un ejército de trolls para hostigar y criticar a la China Suárez en las redes sociales. Así lo contaron en Puro Show –Eltrece– y desde ese momento, la conductora decidió no brindar más notas al ciclo.

En medio de las repercusiones que generó la noticia, expusieron al aire un audio clave que confirmaría el accionar de la mediática contra la actual novia de Mauro Icardi. Los detalles.

Escándalo: Filtran un audio que expone cómo accionan los trolls que Wanda Nara manejaría

La periodista Fernanda Iglesias reveló en Puro Show –Eltrece– que Wanda Nara manejaría «un ejército de trolls» que tiene como objetivo apuntar contra la China Suárez en las redes sociales. Iglesias reveló que una mujer está a cargo de pensar y llevar a cabo las operaciones. En el programa de espectáculos expusieron al aire un audio que confirmaría esta polémica acusación.

El audio expuesto sería de la mujer que trabaja para Nara, donde se la escucha furiosa con la actitud de su jefa y relata detalles de cómo funciona esta campaña para desprestigiar a la China Suárez: “El nivel que ha llegado hoy Wanda, con insultos. Cuando vea a menos personas defendiéndola, verá cómo se bajan los pantalones”, asegura en la grabación que deja en claro que la empresaria tenía trato directo con esta persona.

En otro momento del audio que la mujer envió al grupo de trolls y que salió a la luz, se la escuchar decir: “Nos partimos el alma, yo me quedo sin dormir porque trato con otros grupos». Además, agrega decepcionada por el trato que reciben de Wanda: «Intento manejar todo. La información. Pero para que lo agradezca así, para que sea así, yo me bajo”.

Además la mujer asegura dejó sus tareas: “Me tuve que ir de la asociación. No lo quise decir pero me fui porque era mucho y quise que mis compañeros descansaran. En mis redes no me puedo sentir tan libre como antes”, confirmando así que era ella quien se encargaba de coordinar los grupos que comentaban los posteos de la artista. Como si eso fuera poco, esta persona revela que invirtió dinero propio en la operación.

Según contó Fernanda Iglesias, la mujer que encabezaba el grupo de trolls también «trabaja en un ferry» y es de origen marroquí. La periodista contó que la mujer tenía como principal tarea desprestigiar la imagen de la China Suárez, y en algunas ocasiones también la de Mauro Icardi.