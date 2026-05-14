Pampita confirmó su reconciliación con el polista Martín Pepa: «Cuando hay amor todo se arregla»

Tras comenzar el mes soltera, Carolina Ardohain volvió a apostar al amor y recompuso su relación con el polista Martín Pepa, a pocos días de haber confirmado públicamente su separación.

La modelo logró superar una nueva crisis sentimental en una relación que, desde sus inicios, estuvo marcada por distintas idas y vueltas y por la distancia entre ambos.

Los rumores de reconciliación entre Pampita y Martín Pepa

Las versiones de reconciliación comenzaron a crecer luego de que Pampita asistiera a una entrevista pautada acompañada por el polista, un gesto que rápidamente despertó especulaciones sobre una posible vuelta.

La información también fue replicada en el programa Intrusos, donde la periodista Tatiana Shapiro confirmó que la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

Qué dijo Pampita sobre su presente amoroso

En medio de los rumores, la periodista se comunicó directamente con Pampita, quien terminó confirmando la reconciliación y habló de su presente sentimental.

“Estoy bien. Pasé unas semanas medio moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron; cuando hay amor, todo se arregla”, expresó la modelo.

La distancia, el principal problema de la pareja

Tan solo días atrás, Pampita había explicado que el principal motivo detrás de la separación era la distancia y descartó cualquier tipo de terceros en discordia.

“Es algo importante. La distancia no la podés negar, pero está todo bien. La mejor”, había señalado.

Martín Pepa reside actualmente en Nueva York, mientras que Pampita continúa viviendo en Buenos Aires junto a sus hijos.