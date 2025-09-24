El emotivo relato de Luciano Cáceres: el amuleto que lo conecta con su madre después de su partida

El actor Luciano Cáceres fue como invitado al programa «Otro día perdido» de Mario Pergolini y durante la entrevista compartió un relato íntimo sobre los últimos meses de vida de su madre, quien enfrentó un cáncer con una mirada distinta. Si bien hizo tratamientos médicos convencionales, en un momento decidió decidió apostar por terapias alternativas, entre ellas el reiki, que la acompañaron hasta el final.

Luciano Cáceres y la historia mística del rosario que le llegó como señal de su madre

Durante ese proceso atravesó un coma del que logró salir. Aunque ya no podía comunicarse con palabras, Cáceres aseguró que encontraba formas de expresión que mantenían viva la conexión entre ambos.

En una de sus últimas experiencias, la mamá de Luciano relató que estaba “agarrando a su ángel”, al que describió como una figura blanca y luminosa. En la última semana de vida recibió una sesión de reiki, y Luciano, en un gesto de profundo amor, le pidió que se aferrara fuerte a ese ángel. Poco después falleció.

Tiempo más tarde, al esparcir sus cenizas en Villa Gesell, el actor vivió un momento que interpretó como una señal. Mientras caminaba por la playa, el mar llevó hasta sus pies un rosario, que decidió guardar como recuerdo. Una terapeuta de reiki le confirmó luego que, según su visión, había sido su madre quien hizo llegar ese objeto hasta él.

Desde entonces, Cáceres conserva ese rosario como un símbolo de la unión y la conexión espiritual que, asegura, permanece inquebrantable con su madre.