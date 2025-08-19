El escándalo de Nico Vázquez y Gimena Accardi no termina. A casi un mes de la ruptura se conocieron los motivos de separación de la pareja y esta mañana Accardi decidió asumir públicamente que le fue infiel a Vázquez en medio de una fuerte crisis que atravesaban y que eso derivó en la separación de la pareja tras 18 años juntos.

La firme actitud que tomó Nico Vázquez tras la confirmación de infidelidad de Gimena Accardi

Este martes, Gimena Accardi reconoció públicamente que le fue infiel a Nico Vázquez y ese fue el motivo de la ruptura. Tras el relato de la actriz en el streaming de Olga, donde asumió su culpa y reconoció que el actor la perdonó, Paula Varela contó que postura tomó Nico Vázquez en este tema con respecto a lo público en medio de la explosión del tema en los medios.

«Me dicen que por supuesto Nico vio el descargo de Gimena Accardi, obviamente que le dio dolor porque es feo ver a tu pareja de tantos años diciendo lo que dijo», dijo la periodista en el programa Lape Club Social Informativo (América Tv).

«Pero también es un alivio para él porque viene bancando todo esto. Me dicen que hablan todo el tiempo«, añadió sobre el constante diálogo que mantienen Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Y en esa línea contó qué postura tomará el actor tras el sincero descargo de su ex donde reconoció la infidelidad: «Nico Vázquez no va a salir a hablar, salvo que vayan las cámaras a buscar al teatro. Siempre tuvieron los dos una buena relación con la prensa, pero no va a sentarse en un programa a hablar de esto».

Qué dijo Gimena Accardi sobre su infidelidad: «Fue un desliz»

Gimena Accardi habló al aire en el streaming de Olga: «Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja y que fue hablado en cuatro paredes en la intimidad y en la privacidad y que se resolvió de esa forma. No nos gusta que se opine ni que se hable porque primero resguardamos nuestra intimidad, resguardamos nuestra pareja que fue y sigue siendo hermosa», reconoció.

«Fueron 18 años hermosos, con los mejores recuerdos y las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es y la persona que fue. Nuestro vínculo de amor sigue intacto, seguimos en comunicación, nos vemos, la semana pasada almorzamos, la otra cenammos y eso necesito aclararlo y agradecer el hombre que es y cómo se comportó con respecto a lo que voy a decir ahora. Que insisto, no lo tendría ni que aclarar públciamente porque no le debo explicaciones a nadie. A la única persona que le debía explicaciones ya se las di, que era Nico», dejó en claro la actriz.

Gimena Accardi también aclaró que Andrés Gil, pareja de su amiga Cande Vetrano no tiene nada que ver: «Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí necesito que se frene, todo lo otro me hago cargo. Lastimé a una persona que amo que es Nico, la última persona en la vida que quiero lastimar porque no se lo merece porque hace dos meses se está comiendo un hate gratuito. La tortilla se dio vuelta y decían que era por su compañera de trabajo y él como es un señor, cerró la boca y dijo que es mentira y me cuidó. Ahora ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana rasa básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años», finalizó.