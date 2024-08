Morena Rial, embarazada de siete meses, está a punto de ser desalojada de su vivienda

More Rial a punto de ser desalojada por no pagar el alquiler.

Morena Rial estuvo en el ojo de la tormenta tras protagonizar una pelea junto a su expareja, el boxeador Matías Ogas. Ahora, el periodista Pepe Ochoa aseguró que la hija de Rial enfrenta un problema económico y no puede pagar el alquiler de su departamento, lo que llevó a que el dueño le pida que ‘pague o se retire’.

More Rial habría sufrido violencia de género por parte del papá de su segundo bebé

“More Rial recibió un pedido de desalojo. Vieron que yo conté lo de la denuncia de violencia de género, pero también lo que sucedió es que su exnovio le sacó plata, los pasaportes y los documentos”, informó Pepe Ochoa en LAM (Ámerica).

La mediática está embarazada de 7 meses. La semana pasada brindó declaraciones en el mismo medio sobre la pelea que tuvo con el padre del hijo que está esperando, quien fue denunciado por violencia de género.

“Y lo que sucedió con esto es que ella no está pudiendo pagar el alquiler y hoy le dieron un ultimátum para que pueda pagar lo que debe o mañana la sacan del departamento”, continuó el periodista.

“A raíz de todo el conflicto en el edificio (por la pelea que protagonizo), al dueño, que se llama Arturo, no le gustó nada. Entonces le dijo a More ‘pagame lo que me debes o, por favor, retirate’”, cerró.

More Rial, distanciada de su padre Jorge

En una entrevista con Carmen Barbieri, More Rial aseguró que no habla con su padre Jorge. “Supongo que él hace todo lo que está haciendo por un tema, no sé si me quiere castigar, pero de alguna forma, hacerme entender que lo que pasó el año pasado no estuvo bien”, expresó.

Además, aseguró que de esta forma le hace daño a su hijo. “De igual forma, no me está castigando a mí, lo está castigando a mi hijo”, dijo la mediática.