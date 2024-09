Un amigo de More Rial contó dramáticos detalles de la relación con su expareja: «es recomplicado»

More Rial.-

A poco de parir a su segundo hijo, Morena Rial atraviesa un difícil momento: hace algunos días, se separó de su pareja y papá del bebé, en medio de denuncias por violencia de género y maltrato. En ese contexto, un examigo de la joven habló sobre la relación que une a la hija de Jorge Rial con su pareja, Matías Ogas.

«Como ella lo vive es espantoso»: el crudo relato del amigo de More Rial

Este martes por la mañana, un amigo de Morena Rial se comunicó con «El Ejército de la Mañana», el programa de Bondi, y contó detalles de la relación de la hija del periodista con su pareja, quien fue denunciado en múltiples ocasiones por violencia de género. «Lo que vivimos los íntimos y vemos cómo ella lo vive, es espantoso» indicó el muchacho.

Tadeo se presentó como examigo de More Rial, conocido anteriormente por haber denunciado a Carlos Perciavalle y su pareja por abuso sexual, y relató que conoció a la joven «cuando estuve en Córdoba en febrero. Nos hicimos muy amigos, ella vino a Uruguay y yo fui a la casa de ella en Córdoba. Llegué a la casa y el novio armó un quilombo«.

«La violencia que ella cuenta y el ojo moretoneado es todo el tiempo. Vi golpes, vi gritos, maltrato psicológico. Estaba embarazada y esto le generaba pérdidas, día por medio. Me llamaba cada noche para que la ayude con esto» indicó el joven, en diálogo con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

Consultado sobre la posibilidad de intervenir en esas situaciones, Tadeo respondió que «llega un momento que es recomplicado. Hacés la denuncia, Morena la saca, te putea a vos y te mete en el quilombo».

«Ella tiene que dejarse ayudar, si no pone fuerza de ella misma para salir no va a salir más y es peligroso para ella y para su hijo» concluyó el joven.

El mal momento que atraviesa More Rial, embarazada

More Rial se separó de su pareja, Matías Ogas, también padre de su segundo hijo. La información la dio Pepe Ochoa, en LAM, y aseguró que “está separada. Él le dijo ‘no te quiero ver más y no pienso hacerme cargo ni de tu hijo’. Morena está oficialmente separada de Matías Ogas”.



Como fue de público conocimiento, la relación no estaba pasando por su mejor momento e incluso ambos fueron noticia por situaciones violentas en su departamento de Córdoba. “Contamos acá, que había mucho lío en el departamento, ella se termina mudando, y se peleó hace unos días. A él es mejor perderlo que encontrarlo», continuó el panelista y conductor.

Y agregó: “Venían pésimo, relación violenta, deciden separarse y él le dijo que si se separaban no se hacía cargo del hijo, desapareció y Morena quedó sola a punto de parir”.