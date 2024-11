Morena Rial hizo un fuerte descargo, tras el fallo de la Justicia a favor de Ambrosioni

More Rial

Morena Rial atraviesa una difícil situación luego de que la Justicia le revocara la tenencia compartida de su hijo mayor, Francesco, de 5 años. Según trascendió, la Cámara de Familia N.º 2 de Córdoba ordenó que el pequeño permanezca en la provincia junto a su padre, Facundo Ambrosioni.

Alejandro Cipolla y Facundo Ambrosini protagonizaron un fuerte cruce al aire en Poco Correctos

Ayer, en Poco Correctos (El Trece), el abogado de la hija de Rial, Alejandro Cipolla y Ambrosini protagonizaron un fuerte cruce al aire, donde el letrado le recordó al futbolista sobre el caso de violencia de género: “Si no recordás el episodio en que le golpeaste a Morena, en Villa Devoto, me viniste a pedir por favor que no te quedaran antecedentes penales y tuviste que hacer un curso”.

Por otra parte, el futbolista aseguró ante las cámaras que “Francesco corría riesgo de vida” si continuaba viviendo con Morena.

“Hay una amenaza muy fuerte que la progenitora (More Rial) dijo. Entonces, bueno, corría riesgo Fran. No fue fácil tampoco, yo ya lo había presentado en primera instancia eso y, sin embargo, la jueza falló a favor a la madre. Entonces, volví a apelar, volví a presentar más pruebas y muchísimas cosas más, y gracias a Dios, estamos contentos de que vamos a estar mucho tiempo más con Fran viviendo en casa”, expresó.

El descargo de More Rial en redes sociales

Ante la fuerte acusación de Ambrosini, la hija de Jorge Rial decidió contestarle a través de su cuenta de Instagram: «Gracias Ale por defenderme del golpeador y psicópata más grande que hay, siempre voy a agradecerte todo. Mucha gente sabe quien realmente es ese golpeador y de qué familia viene”.

Luego, publico una imagen de una videollamada que mantenía con Francesco donde lamentó no poder ver al pequeño: “Ya todo va a pasar mi rey, y te prometo que vamos a estar los tres juntos”, refiriéndose a su hijo Amadeo.

Y agregó: «Lamento mucho que el golpeador ese no te deje vernos. Ni que puedas conocer a tu hermanito. Te amamos con tu hermano».