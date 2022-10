El fuerte descargo de Cinthia Fernández tras ser víctima de un robo y su mención a Gran Hermano

La panelista Cinthia Fernández realizó este jueves un fuerte descargo por redes sociales tras ser víctima de un hecho de inseguridad, en su domicilio en un barrio privado.

Contó lo sucedido a través de una historia en Instagram, algo que la empresaria acostumbra a hacer con algún tema relacionado con un acontecimiento en Argentina.

“Bueno, hermoso todo. Estoy acá, en la guardia. Les voy a contar algo, la verdad. Ayer tenía una planificación donde les iba a contar de mi día, iba a hacer algo con una seguidora, todas cosas hermosas, fue un día muy bueno, me habían entregado el auto”, empezó compartiendo con sus seguidores.

Pero relató que volviendo de su trabajo a su casa, “me enteré que entraron a robar a mi barrio”.

Y agregó: “Desastre todo, no quiero ahondar en detalles. Hubo malos manejos, estoy muy enojada. De hecho, miren, ahí está entrado la Policía científica”, describió y continuó:

“Ay, Dios mío, Argentina. Ya no se puede vivir tranquilo en ningún lugar. Pagás por seguridad, no se puede vivir. Vivís en la calle, no se puede vivir. Vivís en un edificio, no se puede vivir».

Por último, apuntó enojada contra los gobernantes:

“Después, en la campaña política, ninguno habla de seguridad. ¡Ninguno! Y los políticos ocupándose de Gran Hermano, habiendo pobreza e inseguridad”, sostuvo.