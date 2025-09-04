El futbolista Licha López rompió el silencio y habló de su separación de Mica Tinelli

Licha López habló por primera vez sobre su reciente separación de Mica Tinelli tras casi 6 años en pareja. El futbolista se sinceró sobre su estado de ánimo y sorprendió al calificar su separación como “definitiva”.

Licha López reveló el verdadero motivo de su separación de Mica Tinelli

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el periodista mostró el intercambio que mantuvo con el actual jugador de Belgrano de Córdoba: “La verdad es que al principio estaba mal, no te lo voy a negar. Fueron muchos años pero ahora estoy mejor».

Además, reconoció que la relación con su ex pareja no termino mal: «Quedó todo súper bien con ella. Nos amamos y respetamos un montón”.

Y reveló el verdadero motivo detrás de la separación: “La distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes. Para mí es definitivo”.

Actualmente, el jugador está viviendo en Córdoba, mientras que la diseñadora está viviendo en Buenos Aires.

