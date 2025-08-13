ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Mica Tinelli rompió el silencio y blanqueó por qué Licha López la dejó de querer: «desgaste»

La hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino contó detalles del final del amor con el defensor de Belgrano de Córdoba. 

Redacción

Por Redacción

Licha López y Mica Tinelli.

Licha López y Mica Tinelli.

Las señales de que Micaela Tinelli (36) ya no estaba en pareja con Lisandro López (35) eran muchas, y luego de que en LAM se contara el chimento de la separación, empresaria rompió el silencio

Por qué se separaron Mica Tinelli y Licha López

“Es verdad que estamos separados, ya venimos con una crisis que se fue complicando cada vez más”, comenzó Mica en respuesta a Paula Varela. 

Entonces argumentó sobre el final del amor de seis años con el exfutbolista de Olimpia de Paraguay, Tijuana de México, Khaleej de Arabia Saudita, Burgos de españa y actual Belgrano de Córdoba. 

“Cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”, admitió la hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino. 

Entonces, Mica aclaró que la separación se concretó “hace más o menos un mes” y reveló a Intrusos: “Nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada” 

“Solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pasando a ambos”, cerró Mica Tinelli. 


Temas

Licha López

separación

Tinelli

Las señales de que Micaela Tinelli (36) ya no estaba en pareja con Lisandro López (35) eran muchas, y luego de que en LAM se contara el chimento de la separación, empresaria rompió el silencio

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios