Mica Tinelli rompió el silencio y blanqueó por qué Licha López la dejó de querer: «desgaste»

Las señales de que Micaela Tinelli (36) ya no estaba en pareja con Lisandro López (35) eran muchas, y luego de que en LAM se contara el chimento de la separación, empresaria rompió el silencio.

Por qué se separaron Mica Tinelli y Licha López

“Es verdad que estamos separados, ya venimos con una crisis que se fue complicando cada vez más”, comenzó Mica en respuesta a Paula Varela.

Entonces argumentó sobre el final del amor de seis años con el exfutbolista de Olimpia de Paraguay, Tijuana de México, Khaleej de Arabia Saudita, Burgos de españa y actual Belgrano de Córdoba.

“Cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”, admitió la hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino.

Entonces, Mica aclaró que la separación se concretó “hace más o menos un mes” y reveló a Intrusos: “Nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada”

“Solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pasando a ambos”, cerró Mica Tinelli.