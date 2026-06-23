El gesto de Antonela Roccuzzo con Georgina Rodríguez que sorprendió en pleno Mundial 2026

La esposa de Lionel Messi reaccionó a una publicación de Georgina Rodríguez dedicada a su hija Alana y el intercambio no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan siendo dos de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol, un gesto entre sus parejas volvió a captar la atención de miles de seguidores.

De acuerdo con una publicación de La Nación, Antonela Roccuzzo tuvo una tierna reacción en Instagram luego de que Georgina Rodríguez compartiera un video protagonizado por su hija Alana Martina, fruto de su relación con Cristiano Ronaldo.

El video de Alana que enterneció a las redes

La influencer y empresaria publicó un reel donde se ve a la pequeña de 8 años interpretando «Vivo per lei», una de las canciones más reconocidas de Andrea Bocelli.

Junto a las imágenes, Georgina escribió una dedicatoria cargada de orgullo:

«Mi pequeña gran estrella», expresó.

La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios, aunque uno de ellos se destacó especialmente entre los usuarios.

El comentario de Antonela que se volvió viral

Según detalló La Nación, Antonela Roccuzzo reaccionó al video con un emoji de corazón, un gesto sencillo pero suficiente para generar una enorme repercusión entre los seguidores de ambas.

El comentario superó rápidamente los 35 mil «me gusta» y recibió cientos de respuestas de usuarios que celebraron la interacción.

Lo llamativo es que el intercambio se produjo en plena disputa del Mundial 2026 y apenas un día antes de un nuevo compromiso de la Selección Argentina.

Los fanáticos celebraron el vínculo entre ambas

La reacción de Antonela generó una ola de comentarios positivos por parte de los seguidores.

«Necesitamos una foto de las dos reinas», escribió una usuaria. Otros mensajes destacaron la buena relación entre ambas mujeres con frases como «Entre reinas», «Las amo», «Tan lindas que son Anto y Gio» y «Hermosa amistad».

Para muchos, el intercambio confirmó una vez más que la histórica rivalidad futbolística entre Messi y Cristiano Ronaldo nunca se trasladó a sus familias.

Una relación que viene de hace años

Esta no es la primera vez que Antonela y Georgina protagonizan gestos públicos de cariño en redes sociales.

A lo largo de los años, ambas intercambiaron likes y comentarios elogiosos en distintas publicaciones. Mientras Antonela llegó a escribir «Hermosa» en algunas fotos de Georgina, la pareja del astro portugués también respondió con mensajes como «Preciosa».

Más allá de la rivalidad entre Messi y Cristiano

Durante casi dos décadas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una de las rivalidades más importantes de la historia del deporte. Sin embargo, fuera de las canchas, sus entornos siempre mostraron una relación marcada por el respeto.

Por eso, un simple corazón en Instagram terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas de las últimas horas del Mundial 2026, dejando en evidencia que, al menos entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, no hay lugar para las rivalidades.