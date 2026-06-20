Antonela Roccuzzo rompió el silencio en medio del escándalo que involucra a Nico Occhiato

La polémica que se generó en torno a la falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego de que Florencia Peña fuera desvinculada de Luzu junto a dos productoras por haber comunicado erróneamente la noticia durante una transmisión en vivo, comenzó a circular otra versión que también resultó ser falsa.

En distintos medios y redes sociales se afirmó que Antonela Roccuzzo había dejado de seguir en Instagram a Nicolás Occhiato y a Florencia Peña como consecuencia de lo ocurrido. Sin embargo, la propia esposa de Lionel Messi salió a desmentir esa información.

La aclaración llegó a través de la periodista Yanina Latorre, quien reveló que recibió un mensaje directo de Antonela para frenar los rumores que se multiplicaban en las redes.

El mensaje de Antonela Roccuzzo

Según contó Latorre en declaraciones radiales, Roccuzzo fue contundente al negar cualquier tipo de enfrentamiento con Occhiato o Peña.

“Me escribió Antonella y me pidió que desmienta categóricamente que lo desmienta”, explicó la conductora, antes de compartir el mensaje que le envió la influencer.

“Yani, si esto sigue saliendo, es mentira, yo no quiero meterme en ningún quilombo. Nunca lo seguí a Nico Occhiato ni a Flor Peña. Sigo a Momi y a la novia de él —en referencia a Flor Jazmín Peña—”, le expresó Antonela.

De esta manera, la rosarina dejó en claro que jamás siguió en Instagram ni al conductor de Luzu ni a la actriz, por lo que tampoco pudo haber existido una decisión de dejar de seguirlos.

Cómo surgió el rumor

La versión comenzó a circular un día después de la fuerte repercusión que generó la información errónea difundida en Luzu sobre Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina.

Tras el episodio, que derivó en la salida de Flor Peña y dos productoras del streaming, varios usuarios y medios aseguraron que Antonela había tomado distancia de los involucrados mediante un gesto en redes sociales.

Sin embargo, la propia Roccuzzo se encargó de desactivar la versión y aclaró que nunca existió vínculo digital con ninguno de los dos.

Una nueva fake news en medio de la polémica

La aclaración de Antonela llegó en un contexto de alta sensibilidad por las versiones que circularon sobre la salud de Jorge Messi. En ese marco, la influencer optó por intervenir de manera directa para evitar que continuara expandiéndose una información incorrecta.

Así, la pareja de Lionel Messi volvió a mantenerse al margen de la controversia y dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en conflictos mediáticos ni alimentar especulaciones surgidas en redes sociales.