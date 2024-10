El guiño del Turco Naim a Emilia Attias en el saludo de cumpleaños de su hija

El actor Julio Sibara, más conocido como “El Turco” Naim le dedicó un posteo a su hija “Gigi”, en redes sociales y, en sus palabras, hubo un momento dirigido a su ex pareja y madre de la pequeña, Emilia Attias. Attias y Naim estuvieron en pareja durante más de 20 años. Sin embargo, desde mayo, su separación se volvió cada vez más mediática e, incluso, se habla de terceras personas en discordia.

El posteo del Turco Naim que menciona a Emilia Attías

En este marco, el actor compartió una imagen junto a Gina, la hija fruto de la relación que cumplió ocho años. Junto a la imagen, Naim agregó: “Hoy es tu cumple mi sol. Sos lo más hermoso que nos dio la vida. Feliz 8 vueltitas mi Gigi”.

Más allá de las felicitaciones, el actor mencionó a Attias y reflexionó: “Gracias por este regalo que me hiciste para siempre”.

El mal momento del Turco Naim

Según aseguró el periodista Juan Etchegoyen, el actor estaría devastado por el fin de la relación con Emilia ya que estaba seguro que se tomarían un tiempo y que luego superarían la crisis y estaría mucho mejor.

“Hace unos días te dije que hubo un reencuentro entre los famosos bastante incómodo sobre todo para él que quería reconquistarla. Bueno, el divorcio es un hecho finalmente. A mí lo que me dicen es que él está devastado porque Emilia está en pareja aunque no me confirman si es con Cachete Sierra o con quién. Eso al Turco lo liquidó emocionalmente porque en su cabeza pensaba darse un tiempo y nada más, luego retornar con su amada Emilia pero eso no pasó ni sucederá”, aseguró el periodista.