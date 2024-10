Aseguran que el Turco Naim está devastado tras firmar el divorcio de Emilia Attias

Emilia Attias y el Turco Naim firmaron la semana pasada su divorcio, tras haberse puesto de acuerdo en estos últimos meses sobre los términos de la separación, la división de bienes y la visitas a su hija Gina, luego de haber pasado 20 años juntos.

El mal momento del Turco Naim

Según aseguró el periodista Juan Etchegoyen, el actor estaría devastado por el fin de la relación con Emilia ya que estaba seguro que se tomarían un tiempo y que luego superarían la crisis y estaría mucho mejor.

“Hace unos días te dije que hubo un reencuentro entre los famosos bastante incómodo sobre todo para él que quería reconquistarla. Bueno, el divorcio es un hecho finalmente. A mí lo que me dicen es que él está devastado porque Emilia está en pareja aunque no me confirman si es con Cachete Sierra o con quién. Eso al Turco lo liquidó emocionalmente porque en su cabeza pensaba darse un tiempo y nada más, luego retornar con su amada Emilia pero eso no pasó ni sucederá”, aseguró el periodista.

Además detalló que “Emilia pasó la página hace rato y él quedó en la misma. Quiero contarles que Naim se irá de la Argentina el 30 de octubre y habrá que ver cuándo vuelve. Al Turco le está resultando muy difícil el tema del divorcio. Trata de despejarse hablando y viendo a distintas mujeres pero le cuesta. A mí me dicen que él está destrozado porque Emilia le confesó que está sumamente enamorada. Eso me dijeron, habrá que ver si el hombre del que está enamorada es de Cachete o si ha aparecido otro ser humano en estas últimas semanas”.