Emilia Attias y el Turco Naím, separados en medio de un escándalo: las imágenes de la última pelea

Emilia Attias y el Turco Naím confirmaron su separación el último fin de semana, lo que se convirtió en un escándalo que involucró, incluso, a terceros en discordia. Sin embargo, la expareja se encargó de desmentir los rumores y aclaró que se separaron de común acuerdo.

La información, que fue confirmada por Yanina Latorre en LAM el pasado jueves, impactó en el ámbito público, ya que Emilia Attias y el Turco Naím llevaban más de veinte años de pareja y tienen una hija en común.

Cuál habría sido la escena que desató el final de la pareja de Emilia Attias y el Turco Naím

Durante este lunes, en «Socios del Espectáculo» mostraron algunas imágenes de la que habría sido la última pelea pública de Emilia Attias y el Turco Naím, que habría estado atravesada por los celos del actor por el accionar de la modelo.

Cabe recordar que, según aseguró Yanina Latorre, el Turco Naím habría planteado varias escenas de celos por el supuesto desenfado de Emilia Attias donde surgió el nombre de Nico Franchella, con quien la modelo compartió una película.

Las imágenes que compartió «Socios del Espectáculo» del Turco Naím y Emilia Attias.-

Así, Rodrigo Lussich contó que la última escena de celos del Turco Naím se dio en enero pasado, cuando Emilia Attias fue convocada a una producción de fotos en la playa. «Ellos discuten antes y él vuelve a la playa, según los testigos a controlarla, con la excusa de que había perdido un anillo en la arena» indicó el conductor de «Socios del Espectáculo».

«Ellos habían estado comiendo en un restaurant, en un parador de la playa. No están de mil amores, están con cara de que venían de pelear» agregó Lussich sobre el conflicto matrimonial entre Emilia Attias y el Turco Naím.

Qué dijo el Turco Naím sobre su separación de Emilia Attias

Después de que Yanina Latorre diera detalles de la escandalosa separación del Turco Naím y Emilia Attias, el actor optó por romper el silencio y ser él mismo quien enfrente las especulaciones que surgieron en torno a la ruptura.

“No estuve ni deprimido, ni tirado en un sillón. Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé de Ecuador. Vine a diseñar un bar de playa de una amiga mía que vive en Miami y ahora voy a ir a Miami a diseñar otro bar, una parrilla gourmet en Miami y hacer un streaming de fútbol” indicó Naím en diálogo con el periodista Pablo Layus.

En cuanto a su relación con Emilia Attias, el Turco Naím indicó que «dicen cosas de la diferencia de edad que a mí nunca me pesaron, ni a ella tampoco. Estuvimos 19 años. Imaginate que si hubiera pesado la diferencia de edad, hubiera sido el primer año” concluyó.