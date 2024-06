Emilia Attías habló de su separación del Turco Naím: «Mi hija es mi cable a tierra y mi trabajo.»

Después de que se conociera la separación del Turco Naím y Emilia Attias, la actriz reapareció en un evento y habló con LAM (América TV) de la dolorosa ruptura.

«¿Hoy tu trabajo es tu cable a tierra?», le consultó el cronista. “Mi hija es mi cable a tierra y mi trabajo, estoy tranquila, trabajando mucho y disfrutando de mi hija», afirmó.

Luego, Sposato le consultó si sufrió que se haya hecho «tan pública la separación» y remarcó que ella siempre mantuvo un perfil bajo. «Por supuesto que sufrí, nosotros no elegimos ese camino, pero se trabajó puertas adentro para llevarlo de la mejor manera posible”, expresó.

Cómo está hoy, el vínculo entre el Turco Naím y Emilia Attías

Según lo publicado por Primicias Ya, sobre su vínculo con su expareja, aseguró: “La relación está bien, estamos bastante bien, en cualquier momento vuelve. Tenemos un buen diálogo, hay armonía, ya pronto vendrá porque tiene mucho trabajo así que seguramente pronto lo vean por acá”.

Después, cuando terminó la nota, Yanina Latorre, quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción, aclaró sobre la noticia de la separación: «Se hizo público porque él lo quiso. Viste que dijo ‘no elegimos ese caminos’, yo todo lo que dije lo escuché de la boca de él. A mí no me lo dijo, pero por algo me llegó. De hecho, después se comunicó mucha gente muy cercana a su entorno queriéndome aportar más datos. Me aportaron un par de datos que los consideré muy dañinos hacia ella y yo ya en esa parte no me iba a meter».

Emilia Attias y “El Turco” Naim se habrían encontrado: dónde y cuándo se vieron

Lo cierto es que en medio de este gran escándalo, según informó el sitio Ciudad, se conocieron datos de un reencuentro entre el Turco y Emilia, que ocurrió en un restaurante de la zona de Retiro.

Al parecer, el matrimonio cenó en un restaurante de sushi de la zona porteña de Retiro ubicado enfrente del hotel Four Seasons el pasado domingo 12 de mayo. Un detalle que no paso desapercibido fue que durante el encuentro ambos habrían estado distendidos.