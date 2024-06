Emilia Attias rompió el silencio tras el escándalo de infidelidad y la separación con el Turco Naim: Qué dijo

Hace un mes atrás se destacó el escándalo cuando la actriz Emilia Attias y el comediante Julio Mario Sibara, mejor conocido como el Turco Naím, decidieran separarse ¿El motivo de la polémica? Los rumores indicaban que Attias le había sido infiel a su pareja con Nicolás Francella.

«Chicos, no metan a Nicolás que no tiene nada que ver. No hay infidelidad, no hay terceras personas. Son cosas de la intimidad de las parejas” aclaró Emilia. Por su parte, Naím y Francella también negaron rotundamente los rumores. Esta semana, la ex Casi Ángeles reapareció y habló con la prensa.

Emilia Attias tras su escándalosa separación: «Estoy trabajando internamente para poner las cosas en orden»

Emilia Attias asistió al estreno de la nueva película de Universal Pictures, Mi Villano Favorito 4, junto con su hija Gina, que tuvo con el actor. Allí, fue consultada por Socios del Espectáculos y por LAM acerca de su estado de ánima en este difícil momento que le toca transitar.

“Estoy bien, tratando de estar equilibrada. Muy juntitas (con Gina), en armonía y enfocada en el trabajo, también” dijo la joven de 37 años, evitando referirse a su expareja.

“Traté de enfocarme solo en mi vida privada y trabajando internamente para poner las cosas en orden, de la puerta para adentro” continuó. Luego, Emilia recordó que ni ella ni El Turco decidieron exponer tanto la ruptura: “Nadie eligió que sea público por parte nuestra”.

«Estamos bastante bien, tenemos un buen diálogo, en armonía» aclaró sobre su vínculo con el padre de su pequeña hija. Además, también le pidió al periodista que no entre en detalles sobre los fuertes rumores que la involucraron, ya que se encontraba Gina, su hija, enfrente.

«Tengo muchos años de carrera y he tenido momentos en los que, alguna cuestión se ha vuelto pública, y entiendo que eso es parte de lidiar a veces con mi profesión y la vida privada» expresó Attias.