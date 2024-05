Emilia Attias explicó su vínculo con Nicolás Francella tras su separación con el Turco Naim

Emilia Attias habló sobre su polémica separación con el Turco Naim y su vínculo con Nicolás Francella, con quien se rumoreaba que mantenían un amorío.

La actriz de Casi Ángeles fue encarada por un móvil de A la tarde (América) que buscaba declaraciones sobre lo sucedido en la última semana: “No voy a hablar” (…) “Yo no decidí que fuera público. Sé que estás trabajando, no quiero hablar de eso. Lo que dije, lo dije públicamente. Ya está”, dijo queriendo finalizar el tema.

Tras la insistencia del notero por las declaraciones, Attias dio detalles de su relación con su ahora ex: “Con Naim tenemos una relación súper cordial y amorosa, hablamos todo el tiempo y está todo bien”. “Las cosas que a nosotros nos pasaron, van a quedar entre nosotros y sabemos cómo manejarlas”, aclaró.

“Públicamente, no fue una decisión nuestra. Hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente, no vamos a hablar ninguno de los dos”, remarcó.

Finalmente, antes de terminar la nota, quiso aclarar los rumores que la acusan de haberle sido infiel a Naim con Nicolás Francella: “Chicos, no metan a Nicolás que no tiene nada que ver”. “No hay infidelidad, no hay terceras personas. Son cosas de la intimidad de las parejas”, concluyó.

Qué dijo Nicolás Francella sobre su supuesto amorío con Emilia Attias

Ahora, la periodista Laura Ubfal dio a conocer en su portal de noticias del espectáculo que conversaron con el hijo del Guillermo Francella y le preguntaron sobre las versiones de infidelidad con Emilia Attias. «Es mentira», fue la respuesta tajante del muchacho.

El actor también manifestó que no quiere hacer declaraciones porque prefiere no involucrarse en una tema ajeno, que cobró enorme repercusión mediática tras al información que dio Yanina Latorre al aire en LAM.

Nicolás Francella y Emilia Attias trabajaron juntos en el rodaje de la película En la mira. Desde aquel entonces surgieron rumores de affaire, que con el tiempo se esfumaron, pero ahora volvieron a resurgir.