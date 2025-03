El increíble cambio físico que tuvo Alejandra “Locomotora” Oliveras tras su paso por el boxeo

Alejandra Marina Oliveras, conocida popularmente como “Locomotora”, es una figura icónica del boxeo argentino. Con seis títulos mundiales en cinco categorías distintas, esta deportista no solo ha dejado su huella en el ring, sino que también se ha convertido en una influencer que inspira con sus discursos motivacionales y su imponente físico. Sin embargo, su camino hacia el éxito y su transformación personal no han estado exentos de desafíos, como reveló en una reciente entrevista con María Laura Santillán para Infobae.

El increíble cambio que tuvo Alejandra “Locomotora” Oliveras tras su paso por el boxeo

Locomotora confesó que su ingreso al mundo del boxeo fue casual. «No hacía deportes. ‘Oso’ me decían. Me gustaba mirar a Tyson por su agresividad. Trabajando para un móvil en la radio dije ‘cómo me gustaría pelear con Tyson’, pero por decir, porque era un sueño. Me escuchó un exentrenador de boxeo que me dijo ‘yo te entreno y te hago pelear’, y le dije que sí”. Así comenzó una carrera que la llevaría a debutar como profesional el 12 de agosto de 2005 en General Levalle, Córdoba, donde venció por nocaut a María del Carmen Potenza.

A partir de ahí, su vida dio un giro radical. Oliveras no solo se convirtió en una atleta de élite, sino que alcanzó un Récord Guinness al conquistar cuatro títulos mundiales en diferentes categorías, un logro que requirió un cambio drástico en su físico. Para adaptarse a las exigencias de cada peso, trabajó intensamente en generar masa muscular, algo que hoy la distingue y, al mismo tiempo, le genera anécdotas curiosas en su vida personal.

“Los hombres me tienen miedo por mis músculos”

En la entrevista, Alejandra habló con humor y franqueza sobre cómo su transformación física ha impactado sus relaciones. “Los hombres tienen miedo de acercarse a mí por mis músculos. El piropo más dulce que me sueltan es que los agarre a trompadas”, comentó entre risas. Esta combinación de fuerza y carisma la ha convertido en una figura única, aunque reconoce que encontrar pareja no siempre es fácil: “Es complicado coincidir con hombres”.

¿Cuántos huevos come la Locomotora Oliveras?

En otro momento, la Locomotora reveló detalles de su dieta, un pilar clave en su preparación física. “Y, ahora me como ocho o diez huevos, ya me comí seis”, explicó, detallando que los prefiere revueltos, con poca sal y seleccionando cuidadosamente las yemas. “La saco, me como cuatro yemas en doce huevos”, precisó. Cuando el doctor Alberto Cormillot, presente en el programa Cuestión de peso, destacó que las yemas contienen grasas buenas, Oliveras aprovechó para lanzar una de sus frases motivacionales: “Ustedes son una Ferrari, un Fórmula 1. ¿Qué nafta le van a poner? ¿Querosene, la peor, o la premium? Esta es la nafta premium para el cuerpo. Le tenés que dar lo mejor porque ustedes son el Fórmula 1”.