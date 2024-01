El Indio Solari fulminó a un periodista que lo criticó por su ideología: «Viví la vida y dejate de joder»

El periodista Santiago Cúneo realizó una editorial la semana pasada en la que arremetió contra el Indio Solari y acusó de que su estilo de vida no es consecuente con las ideas que expresa. Sin embargo, el emblemático artista no se quedó callado y publicó un comunicado en sus redes sociales.

“Cobran en dólares, viven en Estados Unidos y putean al imperialismo. Dedicate a tocar la guitarrita y cerrá el oje**”, expresó Cúneo luego de la entrevista publicada por Caja Negra (FiloNews) en la que Solari hizo referencias explícitas a su postura política.

“Vos querés ganar plata. Vos no hacés revolución. No es por la libertad, por la vida, por el amor libre, lo tuyo es por plata. Lo tuyo es un negocio”, agregó el periodista en su ataque y lo comparó con Ricardo Iorio, a quien ensalzó por sus ideas y forma de vida.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota decidió salir a contestar, aunque evitó dar nombres. “Respondo todas estas pavadas, porque el silencio otorga consentimiento y no voy a consentir con este ‘casi humano’ las pavadas que ha dicho sobre mí. Todo el programa perdió dando datos falsos sobre mí, acusándome permanentemente, de vivir en Norte América o de cosas que él no sabe”, escribió desmintiendo las acusaciones.

“No ando tratando de ganarme un lugar en la sociedad puteando y re puteando en pantalla, ¿A quién carajo le sirve eso? A nadie. Todo lo que haces, no le sirve a nadie, para la vida, no sirve para un carajo. Yo hago canciones, buenas o malas, no sé, pero cuando me encuentro con quienes escuchan, me dicen que sirven para su vida, una canción linda, mía o de cualquier otro artista popular”, lanzó el compositor de “Tarea fina”.

Solari decidió pronunciarse de manera breve y no solo se defendió sino que también arremetió contra Cúneo: “Pregunten en la Revista Forbes si el millonario este tiene algún peso fuera del país, o algún piso en Nueva York, como andan diciendo. Es muy fácil, lo podés averiguar vos que tenés influencias”.

«Engrupís a la gente que cree que porque gritás mucho sos un peronista de fuste, sos carne de cañón y de eso te jactás«, afirmó. Y sentenció que viva la vida y «deje de joder a los demás».

