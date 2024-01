Las 3 sorpresas de fin de año del Indio Solari: 2 temas nuevos y un «Caja Negra»

Carlos Alberto Solari, mejor conocido como el Indio Solari, sorprendió a los fanáticos del rock nacional estrenando 2 canciones este sábado. Tanto «Poco- loco» como «Réquiem Alegre» están en Youtube, no así en Spotify, donde se encuentran entre los vídeos más vistos del momento en la plataforma. Las canciones están publicadas por el grupo formado en el 2022 por Solari con Gaspar Benegas, Axel Lang, Fernando Nalé, Sergio Colombo y Lucas Solari llamado «El Mister y los Marsupiales Extintos».

Pero esta no fue la única sorpresa que reveló el músico argentino: participó del programa de entrevistas «Caja negra» conducido por Julio Leiva que estrenó durante la víspera de año nuevo.

En la entrevista subida a Youtube Solari habla sobre política, reflexiona acerca de como se repite el modelo neoliberal en la Argentina. También comenta sobre su emblemática carrera musical y su público «Yo tuve bandas de combate» expresa. Su salud fue otro tema de discusión «Estoy como el cul*» declaró sin rodeos.

Hasta llegó a hablar sobre sus preferencias en el fútbol: «Me gusta más Maradona. Como jugador, me gusta más Messi. Estoy acostumbrado a decir estas cosas que le caen mal a todo el mundo. Pero como opinólogo me gusta Maradona.«

La posible colaboración con el rapero Wos

El ídolo del rock nacional terminó el año con una fuerte presencia en los medios. Hace unas semanas, confesó en el programa de radio de Mariscal Romero que «Cantaría un tema con Wos». La noticia generó mucho revuelo y expectativa entre los fanáticos de ambos artistas, sin embargo, aún no hay novedades sobre la sorpresiva colaboración.

No todas fueron buenas noticias para los fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota este año: Solari anunció hace unos meses que se retiraría de los escenarios de forma definitiva. El motivo de la despedida es Parkinson, enfermedad que sufre el cantante.