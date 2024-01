Las declaraciones más importantes del Indio Solari en «Caja Negra»

Carlos Alberto Solari, el indio Solari, cerró el año estrenando temas nuevos y dando una entrevista a Julio Leiva para «Caja Negra» el popular ciclo de entrevistas transmitido por Youtube. En la charla el ídolo del rock nacional no le esquivo a las temáticas polémicas.

Comentó acerca de muchos temas: su pasado con Los Redondos, su forma de ver la música, el gobierno de Javier Milei, el Parkinson que sufre desde hacer años y su opinión de las figuras del fútbol más importante. Lee acá sus declaraciones más impactantes.

Su visión política de la actualidad argentina

“La gente está cansada de la rosca, y de pronto, eligen cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Esto no es nuevo. Pensar que este Gobierno neoliberal es nuevo, es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces antes” comentó acerca de la llegada al poder del libertario Javier Milei.

Posteriormente la conversación política se centró alrededor del peronismo y como él ve la situación siendo él mismo peronista. “Yo soy peronista, pero peronista de la nueva izquierda del ‘61, que era ‘amor y paz’, un hippie. Eso es lo que soy, un hippie viejo que se la creyó y que sigue con eso.» comenzó.

En cuanto al kirchnerismo, primero declaró que «No hay nadie con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo» y luego dijo «Hay que ver cómo se recompone el kirchnerismo: ahí hay gente muy buena, no tenemos gente que tiene el resto del peronismo. Yo soy del centro izquierda y no tenemos un Moreno. No tenemos alguno de eso que ponía el revolver arriba de la mesa para empezar a charlar«.

Música y legado

En cuanto a la música el artista recordó las épocas doradas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a 47 años del debut del grupo.

“Hay un momento primordial con Los Redondos que la gente nos iba a ver equivocada, creía que éramos vanguardia y era que todo nos salía para la mierda. las trucas que hacíamos eran toda una berretada. A partir de un momento ya la gente fue la que te lleva”. dijo al respecto. Además afirmó “no mirar nada en que estén los Redondos metidos” porque se le “dan sentimientos encontrados”

«Por un lado hicimos cosas muy muy valiosas en tiempos jodidos. Y por otro lado, después fue una miseria lo que pasó”. expresó Carlos.

«Yo creo que deberemos aceptar que hay algún género que vuelva a reencausar un pensamiento, porque la música es un gran difusor de ideas, y de ideas lo suficientemente ambiguas para que uno no se transforme en un tirano de uno mismo y de los demás. Yo creo que la música hay que usarla para eso, yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento.» comentó luego acerca del rol social que tiene el arte.

Su enfermedad

“Estoy como el cul*. ¿Y qué remedio te queda? Yo tengo esta súper actividad que me mantiene abstraído de eso y ahí logro unos rounds de descanso. Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal.” declaró el músico argentino acerca de la enfermedad que afecta su salud hace varios años.

«He nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta. ¿Qué te voy a contar? Agarrá un libro, buscá ‘Parkinson’ y te va a decir todo lo que te pasa” agregó.

Además comentó como se siente con el hecho de ser visto en público: “Como tengo problemas para caminar, a veces, cuando llego al dentista, al lado hay una casa de venta de artículos deportivos y ya me han sacado una foto. por el momento se han comportado bien y no la vi en ningún lugar. No me gusta que me vean así.»

Por último, reflexionó acerca de la importancia de la economía para atravesar una enfermedad: «Mis medicinas salen, cada vez que va Virginia, salen $300.000. Tener una piletita calefaccionada tanto en verano como en invierno, y que venga el kinesiólogo. Y me imagino la gente que tiene lo que tengo y, sin todo eso… así es la vida”

¿Messi o Maradonna?

Otro de los temas de los que habló fue sobre su fanatismo por el fútbol .

“Yo soy bostero, y me di cuenta un día de que entre todas las partes estúpidas que yo tengo había una que cada vez que el equipo contrario a Boca pasaba la mitad de la cancha yo hacía los cuernos, pero no en los tiros libres o el córner, sino solo pasando, y yo me decía qué estoy haciendo. Me gusta ver un Riquelme, un Zidane, los que marcan la diferencia, los exquisitos, disfruta uno verlos es la frutilla» dijo sobre Boca.

Siguiendo con la temática bostera también habló sobre Riquelme: «Román ha sido un jugador estupendo. Yo me he enterado de cosas que el no me ha dicho a mí, pero me he enterado de cosas que el tipo tiene una nobleza barrial. Esa nobleza difícil de describir cuando uno tiene esta vida que tengo yo. Es admirable, nada más».

Por ultimo, confesó quién le gusta más, si Messi o Maradona: “Me gusta más Maradona. Como jugador, me gusta más Messi. Estoy acostumbrado a decir estas cosas que le caen mal a todo el mundo. Pero como opinólogo me gusta Maradona.«