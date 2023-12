El llanto de Williams, de Gran Hermano, al contar su dura historia: «Pasé millones de cosas feas»

Williams, el participante «gaucho» de Gran Hermano lloró al recordar su dura infancia. Ocurrió cuando Santiago del Moro le consultó por su pasado.

«Por ahí me pinta el bajón. Escucho a los chicos hablar de su familia y por ahí me llega corazón», confesó el participante, momento previo a quebrar en llanto.

«Mi viejo es muy derecho y por ahí no me daba un abrazo. Tenía que ser una ocasión muy especial para que eso pasara. Mi vieja también fue así», detalló el concursante, ante la atenta mirada de sus compañeros.

«Siempre estuvieron conmigo- aclaró Williams– pero quizás no eran muy cariñosos. Eran más a la antigua».

«Mi papá es como más a la antigua. No era cariñoso. No era un papá que te iba a dar un beso o un abrazo a cada rato y por ahí necesitaba algún consejo pero bueno, eso me hizo un poco más fuerte», agregó El Paisa, sentado en el living del reality.

Gran Hermano: Williams recordó su pasado y emocionó a sus compañeros

«Yo pasé por millones de cosas feas, por hambre, frío, calor (…) En algún momento voy a contar mi verdadera historia», adelantó el participante nacido en Corrientes pero que- hasta el ingreso a Gran Hermano– vivía en Santa Luisa, un pueblo cercano a Olavarría.

«Con mi viejo jamás me faltó un plato de comida y un techo pero por ahí si me faltaba un par de zapatillas», cerró el joven de 20 años ante la emoción de sus compañeros que escucharon atentamente su relato.