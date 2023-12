Aseguran que Juliana «Furia» recibe información de afuera de la Casa de Gran Hermano: la prueba

Juliana «Furia» Scaglione viene siendo la protagonista de esta nueva edición de Gran Hermano, ya que desde su ingreso no faltan escándalos en la Casa y con los «hermanitos», que fueron parte de una fuerte pelea entre ella y Sabrina Cortez, líder de la semana.

Ahora, sucede que los espectadores de Gran Hermano se detuvieron en un detalle: una frase de «Furia» que podría significar que ella está siendo ayudada desde afuera de la Casa, lo que habría generado la ira total de los seguidores de otros participantes.

Es que «Furia» habló en soledad ante una de las cámaras de Gran Hermano, donde anticipó que va a ganar la nueva prueba del líder para destronar a Sabrina y, casi sin quererlo, reveló un inesperado dato que llamó la atención del afuera de la Casa.

«Voy a afirmar que mañana gano la prueba de líder y ustedes ya saben contra quién voy… Vamos a ver si esos 323 mil seguidores son reales, a ver cómo la salvan» señaló Juliana frente a la cámara de Gran Hermano, y ese último dato generó mucho ruido.

Es que al ingresar a Gran Hermano, Sabrina Cortez solo tenía 215 mil seguidores en Instagram, un número que fue creciendo con el correr de los días… hasta 325 mil. Por eso, se sospecha que «Furia» podría estar recibiendo información de afuera de la Casa para preparar su próxima jugada.

El duro comunicado de Gran Hermano, tras la pelea de Furia y Sabrina

La salida de Hernán «Onti» de Gran Hermano provocó que, posteriormente, Sabrina Cortez y Juliana Scaglione protagonizaran una fuerte pelea dentro de la Casa.

Por esa razón, Gran Hermano emitió un duro comunicado para retar a los jugadores por no cumplir con las normas elementales de convivencia, tal como establece el juego. La líder de la semana fue la encargada de leer la determinación y el llamado de atención.

“Las peleas, las discrepancias y los conflictos forman parte de este juego. No voy a pretender que no existan desacuerdos entre ustedes, pero no permitiré la falta de respeto, el lenguaje soez, el insulto permanente y el agravio como forma de manifestarse” les dijo Gran Hermano a los participantes del reality.

El comunicado indicaba que los «hermanitos» tienen «la libertad para expresarse como deseen, pero exijo que cuiden la manera en que lo hacen, sin apelar a términos desubicados u ofensivos”. Si no cumplen las normas, los jugadores podrían ser sancionados.