En los últimos días, la influencer fue noticia, ya que confirmó que está embarazada y espera su tercer hijo. A través de las redes sociales, Juana Repetto reveló que se encuentra mal de salud. Mirá acá lo que dijo.

El mal momento de Juana Repetto tras confirmarse su nuevo embarazo

Juana Repetto está embarazada y en la espera de su tercer hijo. Luego de anunciarlo, la hija de Nicolás Repetto contó en sus historias de Instagram cómo se encuentra de salud: «Estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe«.

Además, confirmó que tuvo febrícula: «37 y medio, pero para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal. Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha«, detalló.

La actriz reflexionó sobre el impacto que generó en su cuerpo la noticia del embarazo: «Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque«. Vale recordar el tercer hijo de Juana es fruto de un encuentro íntimo con Sebastián Graviotto, posterior a su separación.

Sebastián Graviotto contó que es el padre del bebé que espera Juana Repetto: “Como pareja hoy…”

Juana Repetto sorprendió en redes sociales al revelar que está embarazada de su tercer hijo. El anuncio lo hizo de una manera muy especial, mediante un video en el que muestra a mujeres disfrutando su reciente separación y ella enterándose de que va a tener otro hijo. En ese sentido, habló su ex, Sebastián Graviotto.

“Se agranda la familia”, dijo Sebastián Graviotto a Intrusos, confirmando que es el padre del hijo que espera Juana Repetto. “No tengo mucho para contar. En estos seis meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”, expresó Graviotto.

Al ser consultado por una posible reconciliación, el ex Gran Hermano respondió: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”. Juana Repetto ya es madre de dos varones. El mayor nació en 2016 por el método de inseminación artificial, mientras que el segundo nació en 2021, como fruto de su relación con Sebastián Graviotto.