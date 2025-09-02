En los últimos días, el humorista publicó una foto con una mujer y comenzaron los rumores de una nueva relación. Luego, el conductor confirmó el noviazgo. Mirá acá quién es la nueva novia de Pettinato.

Roberto Pettinato tiene nueva novia y la presentó en redes sociales: ¿Quién es?

Roberto Pettinato tiene nueva pareja. Lo confirmó a través de sus redes sociales con diferentes posteos con la mujer. Este lunes, en LAM, develaron quién es la novia del reconocido conductor.

El primer posteo junto a su pareja fue el 17 de agosto. En ese momento, sus seguidores se sorprendieron y le consultaron si había iniciado una relación, a lo que no respondió. Luego, continuó publicando fotos junto a la mujer y confirmó que estaba de novio.

Pepe Ochoa reveló en LAM quién es la nueva pareja de Pettinato: «Se llama Jimena Heredia«. La mujer es una exmodelo, que hace un tiempo vivió en México y es madre de dos hijas.

Además, contó la charla que tuvo con la mujer: «Me dijo que se habían encontrado un día en un evento, que ella lo encaró, él aceptó ir a tomar algo, y desde ese día no se separaron más«.

Tinelli y Pergolini juntos: así fue el encuentro histórico que revolucionó las redes

La periodista Mercedes Ninci fue la encargada de inmortalizar una postal que rápidamente se volvió tema de conversación: el cara a cara entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini. El esperado cruce se dio en el marco de la celebración por los 80 años del Diario Clarín, realizada en el imponente Teatro Colón, con la presencia de destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y artístico.

lejos de mostrar tensión, ambos se encargaron de dejar en claro que las viejas diferencias quedaron atrás. “Ya está, somos padres de colegio, ya está, ya pasó”, expresó Tinelli, minimizando cualquier resabio de rivalidad.

Entre risas, compartieron un gesto que también se volvió viral: se taparon la boca con la mano para hablar, a modo de chiste, imitando a los futbolistas para que no les “lean los labios”. “Vamos a hablar como los jugadores”, coincidieron.

Mercedes Ninci no dudó en consultarle a Tinelli si finalmente aceptaría una invitación a un programa de Mario. El conductor fue sincero: “La verdad que no sé si voy a ir, él no maneja la agenda y yo no sé si iría. Si no voy, no es por un pase de factura. Yo tengo la mejor con él”, concluyó, dando por cerrada cualquier especulación.