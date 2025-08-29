Sebastián Graviotto contó que es el padre del bebé que espera Juana Repetto: “Como pareja hoy…”

Juana Repetto sorprendió en redes sociales al revelar que está embarazada de su tercer hijo. El anuncio lo hizo de una manera muy especial, mediante un video en el que muestra a mujeres disfrutando su reciente separación y ella enterándose de que va a tener otro hijo. En ese sentido, habló su ex, Sebastián Graviotto.

Sebastián Graviotto contó que es el padre del bebé que espera Juana Repetto

“Se agranda la familia”, dijo Sebastián Graviotto a Intrusos, confirmando que es el padre del hijo que espera Juana Repetto. “No tengo mucho para contar. En estos seis meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”, expresó Graviotto.

Al ser consultado por una posible reconciliación, el ex Gran Hermano respondió: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”. Juana Repetto ya es madre de dos varones. El mayor nació en 2016 por el método de inseminación artificial, mientras que el segundo nació en 2021, como fruto de su relación con Sebastián Graviotto.

🍼 JUANA REPETTO EMBARAZADA DE SU EX: ESPERA SU TERCER HIJO CON SEBASTIÁN GRAVIOTTO@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/6veiXC6peq — América TV (@AmericaTV) August 29, 2025

El descargo del ex de Juana Repetto, tras la separación

En su momento, Juana Repetto usó sus redes sociales para hablar de su separación, luego de que se filtrara la información y la contaran en LAM. Pero muchos seguidores comenzaron a escribirle a su expareja, Sebastián Graviotto, quien decidió hacer un descargo para dar más detalles sobre la ruptura con la actriz.

“No acostumbro a hacer esto, pero tengo un montón de mensajes con respecto a Juani y a mí, como ‘Pobre Juani, lo que le hiciste’, ‘La mujer que te perdiste’… Estoy de acuerdo que es una gran mujer, que admiro un montón, pero quería contar un poquito que fue una decisión tomada en conjunto”, dijo el exGran Hermano en su cuenta de Instagram.

Con información de NA