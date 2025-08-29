Juana Repetto una noticia «bomba»: anunció su tercer embarazo a pocos meses de separarse de Sebastián Graviotto

Era abril de este año cuando Juana Repetto confirmaba de manera inesperada su separación de Sebastián Graviotto, con quien estuvo casada cinco años y con quien tuvo a su hijo Belisario. En ese momento, la actriz e influencer comenzaba a transitar una nueva etapa personal mientras se instalaba en la casa que ambos habían comenzado a construir antes de la ruptura.

Durante los últimos meses, Juana compartió con su comunidad de Instagram cada detalle del avance de su nuevo hogar, desde la obra hasta la decoración. Sin embargo, el viernes 29 de agosto sorprendió con un anuncio que nada tenía que ver con su casa: está en la dulce espera nuevamente.

El anuncio más inesperado

La hija de Reina Reech generó expectativa en sus historias al anticipar que tenía una noticia “bomba”. Luego, en su feed, publicó un reel en el que se la ve realizándose un análisis de sangre mientras de fondo sonaba una canción de cuna. La confirmación llegó poco después con una foto de dos test de embarazo positivos.

“Buen día amichas. Escuchen. Les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada. En el feed. Caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel. Me lo tenía guardadísima”, expresó Repetto entre risas mirando a cámara.

Quién es el papá del bebé

La revelación generó todo tipo de comentarios y especulaciones en redes, hasta que en PuroShow, la periodista Fernanda Iglesias confirmó que el padre es Sebastián Graviotto. Según detalló, todo habría ocurrido durante un reencuentro de la expareja tras la separación.

De esta manera, Juana Repetto, que ya es madre de Toribio —fruto de una relación anterior— y de Belisario, se prepara para la llegada de su tercer hijo, noticia que marca un nuevo capítulo en su vida familiar.

