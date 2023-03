El mal momento de Kami y El Moneda por un robo en su casa: «Todo nos chorearon»

Kami Franco, la influencer que se hizo conocida junto a su novio El Moneda, contó en redes sociales que robaron su casa.

Los ladrones forzaron la puerta y se llevaron dinero y objetos de valor.

“Me entraron a chorear. Todo nos chorearon. No sé que vamos a hacer, amor. Teníamos la plata ahorrada de nuestro terreno, de nuestra hija, de nuestra familia. No lo puedo creer”, señaló Kami en su cuenta de TikTok.

Según describió Kami, entre las cosas que les robaron estaba el dinero que habían ahorrado junto a El Moneda para comprar una propiedad. También se llevaron ropa y pertenencias.

Qué dijo El Moneda tras el robo

“Sin palabras, teníamos el sueño de comprarnos nuestra casa, trabajamos día a día en redes, vendemos ropa, hacemos todo, pero bueno, hoy nos tocó que nos roben a nosotros”, lamentó El Moneda, al hablar en las redes sociales.

En cuanto a los posibles autores, Kami contó que se trataría de “tres personas de confianza”, ya que los ladrones conocían en dónde guardaban los ahorros: “Vinieron directamente a esa caja, ni siquiera el televisor nuevo se llevaron o la computadora”, dijo la joven.