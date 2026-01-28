¿El mate más picante del mundo? La tendencia viral que divide a los fanáticos de la yerba

La cultura del mate atraviesa una de sus transformaciones más disruptivas de 2026. Lo que comenzó como un experimento casero en un reel de Instagram, donde dos amigas se filman probando yerba mate con notas de picante, se ha convertido en el debate del verano.

Con gestos que oscilan entre la sorpresa y el rechazo inmediato del mate en cuestión, el video de las amigas ya suma miles de reproducciones, impulsando a las marcas de autor a explorar blends con especias exóticas que desafían el paladar tradicional.

¿El mate más picante del mundo?: Innovación gourmet o «pecado» matero

El fenómeno de las amigas probando mate picante, que rápidamente escaló en plataformas digitales, muestra a las protagonistas cebando un mate cuya yerba incluye componentes de chile o ají en polvo.

La divertida reacción, marcada por la picazón inmediata en la garganta y risas nerviosas, pone el foco en una tendencia creciente: la «gastronomía de impacto» aplicada a las infusiones.

Especialistas en sommelería de yerba mate señalan que, aunque la mezcla parece extrema, responde a un mercado que busca experiencias sensoriales nuevas. Sin embargo, advierten que el agregado de picante debe ser medido para no neutralizar las propiedades antioxidantes y el sabor original de la hoja, que ya de por sí posee una intensidad característica.

¿El mate más picante del mundo?: El impacto en las fronteras y las restricciones aduaneras

Esta nueva moda no solo afecta el gusto, sino también la logística de los viajeros. Ante la aparición de yerbas saborizadas o con mezclas de hierbas y especias «medicinales» o «exóticas», es fundamental recordar que la Aduana Argentina mantiene controles estrictos.