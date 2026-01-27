Anomalía Magnética del Atlántico Sur: ¿cómo afecta a la tecnología en Argentina?

El planeta Tierra posee un escudo invisible que nos protege de la radiación cósmica, pero sobre territorio argentino ese escudo presenta una «abolladura» que no deja de crecer. La NASA ha emitido una nueva actualización sobre la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS), detectando que el fenómeno se desplaza unos 20 kilómetros por año hacia el oeste.

Este debilitamiento del campo magnético no representa un peligro directo para la vida humana en la superficie de la Tierra, pero se ha convertido en el principal desafío para la infraestructura tecnológica moderna según la NASA, amenazando con dejar incomunicadas a regiones enteras si no se toman medidas de prevención satelital.

Anomalía magnética en el Atlántico Sur: ¿qué es la AMAS y por qué se expande sobre territorio argentino?

La Anomalía Magnética del Atlántico Sur es, esencialmente, una región donde el campo magnético terrestre tiene una intensidad mucho menor que en el resto del globo. Al ser nuestra defensa natural contra las partículas solares, su debilitamiento permite que la radiación cósmica penetre a altitudes más bajas.

Lo que preocupa a los científicos en este inicio de 2026 es que la AMAS no solo está cubriendo gran parte de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, sino que ha comenzado a dividirse en dos núcleos diferenciados. Al ser un proceso natural originado en el interior fundido de la Tierra, no existe una solución humana para «reparar» esta abolladura, lo que obliga a las agencias espaciales a adaptar sus instrumentos a una nueva realidad geomagnética.

Anomalía magnética en el Atlántico Sur | Los riesgos tecnológicos: satélites y navegación en alerta

El impacto de este fenómeno se siente con mayor fuerza a cientos de kilómetros de altura. Los satélites que cruzan la zona de la anomalía, incluidos los de la constelación Swarm, se ven bombardeados por niveles de radiación significativamente más altos.

Esto puede provocar: