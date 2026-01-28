Qué pasó en el hospital: salió a la luz el hecho que habría expuesto la crisis entre Facundo Arana y María Susini

La confirmación de la separación entre Facundo Arana y María Susini, luego de casi 20 años de relación, desencadenó un sinfín de especulaciones sobre su disolución y, en las últimas horas, trascendió un episodio ocurrido a principios de enero que habría dejado al descubierto la crisis que atravesaba el matrimonio.

Según reveló la periodista Pilar Smith en el programa LAM, el detonante de un fuerte cruce habría sido un accidente ecuestre sufrido por India, la hija de ambos. “Nos llegó información de testigos que vivieron una situación un tanto rara y fuerte en un hospital”.

La panelista contó que intentó contactar al actor, pero no obtuvo respuesta.

Facundo Arana y María Susini: detalles del episodio que habría anticipado la ruptura

“Es de principios de enero y tiene que ver con la hija de Facundo y María Susini, que participó de la Copa de Verano en Mar del Plata. Aparentemente, uno de estos días del concurso, la hija de ellos se cae. Una caída fea y, después de ese momento, llaman a la ambulancia y la llevan al hospital«, relató.

El conflicto se desató al momento de organizar el acompañamiento de la menor: “Intentan contactarse con María para que acompañen a la hija en esta situación de ser trasladada a un hospital. Me cuentan que María no quería que fuera Facundo, que fuera otra persona. Ella tampoco podía ir. Fue un jinete chileno y el entrenador».

El dato que llamó la atención surgió cuando el actor arribó al centro de salud. Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas en base al relato de Pilar Smith, Arana habría tenido el acceso restringido: «Los testigos aseguran que Facundo llegó al hospital y no lo dejaron ingresar, se quedó afuera», detalló Smith, planteando interrogantes sobre los términos en los que se encuentra el vínculo actual de la pareja.