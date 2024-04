El mensaje de Alejandro Stoessel a Tini tras presentar su tema contra Marcelo Tinelli

Tini Stoessel presentó su nuevo álbum con uno de sus temas inspirado en sus vivencias cuando su padre, Alejandro Stoessel, estuvo enfrentado judicialmente con Marcelo Tinelli, tras haber trabajado juntos en los comienzos del conductor.

En la canción Tini confirma que Tinelli buscó contratarla para abrir sus shows “como si nada hubiera pasado”: “La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show. Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida”.

“2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos, y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes Le dieron la espalda y él siempre de frente Le dieron las gracias, lo empujan del puente”.

Y luego agrega: “Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo. La verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires. Deja que el tiempo se encargue. Y el destino se encargó de violeta pintarme. Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse. De eso se trata amarse. Pero también me dolió y para decirlo no es tarde”.

La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show. Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida.

Su padre, Alejandro Stoessel, se expresó en su cuenta de X para felicitar a su hija y demostrarle su orgullo. “Las palabras que salen del alma para expresar nuestras vivencias siempre son el fiel reflejo de la verdad. Estoy orgulloso de tu álbum, sé lo que viviste, sé que cada palabra evidencia lo que sufriste y lo que soportaste”, le dedicó.

“Siempre fuiste una mujer valiente, talentosa y brillante al tener que poner en palabras los sentimientos y las verdades que nos acompañan a lo largo de la vida. Te amo y estoy agradecido por las canciones tan bellas que me dedicaste. Tu mamá, Fran, voy y yo sabemos lo que vivimos, lo que sufrimos y también lo felices que fuimos y somos”, cerró Alejandro Stoessel para luego postear los carteles que aparecieron en Nueva York presentando el nuevo disco “Un mechón de pelo”.

Candelaria Tinelli también se refirió al tema: ¿Qué dijo?

«Siento que están esperando que hable», fue lo primero que puso Candelaria en una de sus historias de Instagram.

Luego fulminó a Tini: “Pero yo ya no lucro con la intimidad y los dramas de mi vida”

Tras haber hecho esas publicaciones en redes sociales, la hija del conductor Marcelo Tinelli, se arrepintió y las borró.