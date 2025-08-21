El mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez en medio de rumores de embarazo: «Mi presente favorito, mi futuro soñado»

Mauro Icardi se encuentra conviviendo con Eugenia “La China” Suárez en Turquía y no ocultan su relación. En los últimos días, el jugador del Galatasaray compartió un video de la actriz en ropa interior y luego publicó varias fotos junto a ella, acompañadas por una declaración romántica: “Mi presente favorito, mi futuro soñado”.

Mientras tanto, el vínculo entre Icardi y Wanda Nara continúa atravesando conflictos legales, principalmente por la definición de cuestiones económicas pendientes.

Lo cierto es que el futbolista y la actriz disfrutan de su historia de amor en Estambul. En paralelo, Suárez viaja con frecuencia entre compromisos personales y profesionales, mientras Icardi mantiene su carrera en el club turco en medio de la exposición mediática que genera su relación.

Wanda Nara le robó la primicia a Mauro Icardi y confirmó que La China Suárez está embarazada

Desde el aeropuerto de Ezeiza, Wanda contó que mantuvo una conversación telefónica reciente con el futbolista. Según relató, él le confesó que “está intentando ser feliz”.

En medio de ese diálogo, Wanda deslizó un comentario que encendió las versiones sobre un posible embarazo de la actriz: “Quizá muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos…”, sostuvo con picardía.

Al ser consultada por la veracidad de la información, Nara explicó: «Me lo contó él la noticia que todos esperamos, me dijo que está intentando ser feliz. No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos, es todo fingido, todo actuado, es parte del plan que me dijo. Yo no me lo creo y nadie se lo cree. A mis hijas nadie les comunicó nada, si no las llamaron para el día del niño, imaginate si les van a comunicar eso, no sé si será verdad, tal vez me mintieron», dijo Wanda, sin querer confirmar del todo la información, pero dando a entender que La China Suárez estaría embarazada.