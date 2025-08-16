Mauro Icardi y La China Suárez: la dedicatoria de gol seguida por un palito en redes sociales

Mauro Icardi hizo su primer gol en su regreso al Galatasaray a sólo tres minutos de haber ingresado a la cancha ayer, se lo dedicó a su novia, Eugenia “La China” Suárez que lo admiraba desde las gradas, quien después compartió una historia con un palito donde habló de “humillación”.

La China Suárez, contundente tras el gol de Icardi: “Quisieron hundirte, no pudieron”

El deportista llevaba 281 días sin jugar y demostró que la rehabilitación rindió sus frutos porque marcó el 3 a 0 ante Karagumruk a pesar de que había iniciado el partido en el banco y a los pocos minutos sobre el césped definió la jugada.

Tras abrazarse con sus compañeros, el delantero se dirigió al público y con la mira en el lugar donde se encontraba la ex “Casi Ángeles”, levantó los brazos en signo de victoria, pero ésto no fue todo.

Como es de costumbre, el ahora Chinagate pasa buena parte de la novela turca a través de redes sociales, así que “La China” compartió una imagen de su novio en el momento de la celebración, en sus historias de Instagram junto a un picante texto.

“Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón, Mauro Icardi”: apuntó Suárez en un claro mensaje dirigido a Wanda Nara, con quien su pareja aún tiene varios asuntos pendientes.