Wanda Nara y la inesperada revelación sobre La China Suárez: ¿está embarazada?

Recién llegada a la Argentina, Wanda Nara lanzó una fuerte declaración que promete desatar polémica: aseguró que Eugenia “La China” Suárez estaría embarazada y que la información se la dio Mauro Icardi.

Desde el aeropuerto de Ezeiza, Wanda contó que mantuvo una conversación telefónica reciente con el futbolista. Según relató, él le confesó que “está intentando ser feliz”.

La bomba de Wanda Nara sobre La China Suárez: “Muy pronto lo sabrán”

En medio de ese diálogo, Wanda deslizó un comentario que encendió las versiones sobre un posible embarazo de la actriz: “Quizá muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos…”, sostuvo con picardía.

Al ser consultada por la veracidad de la información, Nara explicó: «Me lo contó él la noticia que todos esperamos, me dijo que está intentando ser feliz. No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos, es todo fingido, todo actuado, es parte del plan que me dijo. Yo no me lo creo y nadie se lo cree. A mis hijas nadie les comunicó nada, si no las llamaron para el día del niño, imaginate si les van a comunicar eso, no sé si será verdad, tal vez me mintieron», dijo Wanda, sin querer confirmar del todo la información, pero dando a entender que La China Suárez estaría embarazada.

Con información de Clarín